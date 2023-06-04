Урожаю буде втричі більше: секрет досвідчених дачників у вирощуванні картоплі

Ви будете приємно здивовані результатом

Картопля — це, напевно, найпопулярніший овоч, який на своїх ділянках вирощують дачники, навіть якщо це всього пару кущиків. Однак і з них можна зібрати дуже багато врожаю, якщо, звичайно, правильно удобрити. Ну і не забувайте боротися із колорадським жуком.

Як зазначає портал prostoway, щоб у рази збільшити врожай, потрібно підгодувати картоплю в період її цвітіння. Правильне підживлення допоможе сформувати картопляне лушпиння, щоб воно не тріскалося і було стійке до хвороб. Також це допоможе збільшити тривалість зберігання картоплі.

Чим підгодувати картоплю

Відмінним рішенням буде удобрити кущі картоплі нітратом кальцію та кальцієвою селітрою. Між рядами засіб розкидати не потрібно, адже до того, як він даватиме користь, піде багато часу. Разом позитивного ефекту не буде. Потрібно використати позакореневі добрива.

Щоб приготувати правильне добриво, розчиніть кальцієву селітру у розмірі 1 столової ложки 10 л води. Цим розчином обприскуйте картоплю при цвітінні або протягом 2 тижнів після. Результат вас приємно здивує.

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