Как спасти перец от вредителей: натуральное средство против муравьев на огороде

Чтобы получить роскошный урожай перцев, обработайте их особым настоем

Главная проблема любого огородника – вредители. С ними можно бороться химикатами или натуральными пестицидами. Справиться легко и с муравьями, которые часто атакуют на огороде перцы.

Чтобы защитить перец от муравьев, обработайте растение самодельным раствором на основе пшена. О действенном способе рассказывает издание "Земляк".

Вокруг саженцев перцев на огороде часто скапливаются муравьи. Насекомые угрожают вашему урожаю, но, к счастью, от них просто избавиться. К тому же, вы не навредите молодой культуре, ведь метод борьбы с вредителем абсолютно экобезопасен.

Спасти перцы от нашествий муравьев поможет популярная крупа – пшено. Его запах быстро отпугнет муравьев. Более того, этот ингредиент улучшит структуру почвы, заодно сработает как подкормка для растения.

Как приготовить раствор для перцев, чтобы избавиться от муравьев на огороде? Достаточно одной упаковки пшена, годится даже самая дешевая крупа. Замочите содержимое в 5 л воды, оставьте настаиваться на сутки. После процедите раствор и поливайте настоем перцы. По желанию, разведите смесь с водой в соотношении 1:1.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем удобрить перец, чтобы повысить урожайность. А еще мы писали, что посадить рядом с перцами на участке, чтобы отпугнуть тлю.