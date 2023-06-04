Як врятувати перець від шкідників: натуральний засіб проти мурах на городі

Щоб отримати розкішний урожай перців, обробіть їх особливим настоєм

Головна проблема будь-якого городника – шкідники. З ними можна боротися хімікатами чи натуральними пестицидами. Впоратися легко і з мурахами, які часто атакують на городі перці.

Щоб захистити перець від мурах, обробіть рослину саморобним розчином на основі пшона. Про дієвий спосіб розповідає видання "Земляк".

Навколо саджанців перців на городі часто накопичуються мурахи. Комахи загрожують вашому врожаю, але, на щастя, їх просто позбутися. До того ж, ви не нашкодите молодій культурі, адже метод боротьби зі шкідником є абсолютно екобезпечним.

Врятувати перці від навал мурах допоможе популярна крупа – пшоно. Його запах швидко відлякає мурах. Більш того, цей інгредієнт покращить структуру ґрунту, заодно спрацює як підживлення для рослини.

Як приготувати розчин для перців, щоб позбавитися мурах на городі? Достатньо однієї упаковки пшона, годиться навіть найдешевша крупа. Замочіть вміст у 5 л води, залиште настоюватися на добу. Після цього процідіть розчин і поливайте настоєм перці. За бажанням, розведіть суміш із водою у співвідношенні 1:1.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим удобрити перець, щоби підвищити врожайність. А ще ми писали, що посадити поруч із перцями на ділянці, щоб відлякати попелицю.