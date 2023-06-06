Зачем удалять коронный цветок на перце: хитрость опытных дачников

Первый бутон формируется уже на стадии рассады

На сладком перце на стадии даже на стадии рассады или уже во время высадки в грунт формируется цветок. Его называют коронным или центральным, потому что он появляется в развилке главного побега. Опытные овощеводы рекомендуют без сожаления удалять этот бутон ради получения хорошего урожая.

После этой процедуры кусты сладкого перца начинают активно расти и набираться сил, пишет "На пенсии".

Дело в том, что из-за коронного бутона маленькое растение не сможет нарастить зеленую массу, так как все силы будет тратить на формирование и созревание первого плода. Тем временем на формирование хорошей корневой системы сил оставаться не будет. А еще центральный цветок замедляет формирование новых плодов. В результате можно потерять часть урожая, которую мог дать перец.

Так что хитрость с удалением первого цветка на сладком перце поможет растению прижиться на новом месте, расти, развиваться и давать хороший урожай.

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