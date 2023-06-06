Навіщо видаляти коронну квітку на перці: хитрість досвідчених дачників

Перший бутон формується вже на стадії розсади

На солодкому перці навіть на стадії розсади або вже під час висадки у ґрунт формується квітка. Її називають коронною або центральною, тому що вона з’являється у розвилці головного пагона. Досвідчені овочівники рекомендують без жалю видаляти цей бутон заради отримання хорошого врожаю.

Після цієї процедури кущі солодкого перцю починають активно зростати та набиратися сил, пише "На пенсії".

Річ у тім, що через коронний бутон маленька рослина не зможе наростити зелену масу, тому що всі сили витрачатиме на формування і дозрівання першого плода. Тим часом на формування міцної кореневої системи сил залишатись не буде. А ще центральна квітка уповільнює формування нових плодів. Внаслідок цього можна втратити частину врожаю, яку міг дати перець.

Так що хитрість із видаленням першої квітки на солодкому перці допоможе рослині прижитися на новому місці, рости, розвиватися та давати гарний урожай.

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