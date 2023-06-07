Что в Иванов день 7 июня может привести к расставанию пары или лишению премии

В этот день христиане вспоминают момент возвращения головы Иоанна Крестителя, которая терялась трижды

Ежегодно 7 июня в православной церкви отмечается памятное событие, связанное с третьим обретением главы Иоанна Предтечи. Пророк Иоанн, предшественник Иисуса Христа, ранее предсказал его пришествие и впоследствии крестил Спасителя человечества в святых водах реки Иордан. Сейчас голова Предтечи находится на Афоне. В народе праздник получил названия Иванов день, Иван – Медвяные росы.

В старину в этот день было много дел, поэтому наши предки работали усердно с раннего утра до поздней ночи. Они запрещали детям ходить босиком по траве, так как считали, что роса 7 июня вредная. Крестьяне также не выпускали свой домашний скот на пастбище. Однако 7 июня считалось благоприятным днем для посадки капусты и сбора лекарственных трав.

На Ивана — Медвяные росы больше запретов, чем разрешений на различные действия. Например, в этот день не рекомендуется проводить уборку в доме. Наши предки в то время не занимались подметанием пола и выносом мусора. Они верили, что это может унести удачу.

Что нельзя делать 7 июня

Ссориться, выяснять отношения с близкими родственниками – распри затянутся надолго и приведут к настоящей вражде.

Плевать на землю – в жизни начнется черная полоса.

Влюбленным засиживаться у забора — к расставанию.

Носить черную и серую одежду — лето придется провести в печали и плохом настроении.

Просить о повышении или прибавления зарплаты — все случится наоборот.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новый (юлианский) календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.