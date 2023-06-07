Що в Іванів день 7 червня може призвести до розставання пари чи позбавлення премії

У цей день християни згадують момент повернення голови Іоанна Хрестителя, яка губилася тричі

Щорічно 7 червня у православній церкві відзначається пам’ятна подія, пов’язана з третім обретінням голови Іоанна Предтечі. Пророк Іоанн, попередник Ісуса Христа, раніше передбачив його пришестя і згодом хрестив Спасителя людства у святих водах річки Йордан. Наразі голова Предтечі знаходиться на Афоні. У народі свято отримало назви Іванів день, Іван – Медвяні роси.

У давнину у цей день було багато справ, тому наші предки працювали старанно з раннього ранку до пізньої ночі. Вони забороняли дітям ходити босоніж травою, оскільки вважали, що роса 7 червня шкідлива. Селяни також не випускали свою худобу на пасовищі. Однак 7 червня вважалося сприятливим днем для посадки капусти та збирання лікарських трав.

На Івана — Медвяні роси більше заборон, ніж дозволів на різні дії. Наприклад, цього дня не рекомендується проводити прибирання в оселі. Наші пращури в цей час не займалися підмітанням підлоги та виносом сміття. Вони вірили, що це може забрати удачу.

Що не можна робити 7 червня

Сваритись, з’ясовувати стосунки з близькими родичами – чвари затягнуться надовго і призведуть до справжньої ворожнечі.

Плювати на землю – у житті почнеться чорна смуга.

Закоханим сидіти біля паркану — до розставання.

Носити чорний та сірий одяг — літо доведеться провести в смутку та поганому настрої.

Просити про підвищення чи збільшення зарплати — все трапиться навпаки.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новий (юліанський) календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.