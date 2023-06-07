Как сажать укроп, чтобы он дольше не давал стрелы: хитрость, как продлить "молодость" зелени

"Зонтиков" не будет аж до осени

Высаживая укроп, каждый огородник хочет, чтобы зелень как можно дольше оставалась свежей и молодой, а не меняла свой цвет и пускала стрелы. Это тоже нужно и полезно, но уже ближе к осени — к периоду консервации.

К счастью, есть хитрость, которая поможет продлить зелени "молодость" и избежать стрел, пишет prostoway. Все, что нужно сделать это соблюдать правила посева.

Как правильно сеять укроп

Важно помнить, что укроп не любит тесноту. Поэтому высаживать его желательно отдельно от другой зелени и при этом не очень густо. Если вы видите, что таки получилось густо, лучше его сразу проредить. Таким образом зелень будет чувствовать себе свободно и долгое время не будет пускать стрелы и зонтики.

Также важно, чтобы почва была хорошо увлажнена. В сухом грунте он долго сходит и рано "стреляется".

Стоит отметить, что если молодой укроп уже успел выбросить зонтики, их можно прищипнуть. Главное сделать это пока он не начал менять цвет.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вырастить помидоры, чтобы они были сладкими. А еще мы писали, какой пряностью укрепить рассаду томатов.