Як садити кріп, щоб він довше не давав стріли: хитрість, як продовжити "молодість" зелені

"Парасольків" не буде аж до осені

Висаджуючи кріп, кожен городник хоче, щоб зелень якнайдовше залишалася свіжою і молодою, а не змінювала свій колір і пускала стріли. Це теж потрібне і корисно, але вже ближче до осені — до періоду консервації.

На щастя, є хитрість, яка допоможе продовжити зелені "молодість" та уникнути стріл, пише prostoway. Все, що потрібно зробити це дотримуватись правил посіву.

Як правильно сіяти кріп

Важливо пам’ятати, що кріп не любить тісноту. Тому висаджувати його бажано окремо від іншої зелені та при цьому не дуже густо. Якщо ви бачите, що вийшло густо, краще його відразу прорідити. Таким чином зелень почуватиметься вільно і довгий час не пускатиме стріли та парасольки.

Також важливо, щоб ґрунт був добре зволожений. У сухому ґрунті він довго сходить і рано "стріляється".

Якщо молодий кріп вже встиг викинути парасольки, їх можна прищипнути. Головне зробити це поки що він не почав змінювати колір.

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