Праздник Карп Карполов: что нельзя делать 8 июня, чтобы не потерять счастье

В этот день хорошо ловятся карпы

В этот четверг, по церковному календарю, православная церковь почитает память апостола Карпа, ученика святого Павла. По народному календарю в этот день отмечается Карп Карполов.

Благодаря имени святого, его праздник быстро связали с рыболовством. Наши предки считали 8 июня днем, когда прекрасно удается ловля карпов. Верили, что они священные, поскольку являются тезками святого Карпа, и мужчины собирались вместе, чтобы отправиться на рыбалку.

В этот же день в старину также ставили под цветущие кусты шиповника горшки и плошки, чтобы избавиться от неприятного запаха, который исходил от домашней посуды. Считалось, что подышать воздухом, находясь рядом с шиповником, способствует и излечению от различных болезней.

Что нельзя делать 8 июня

Устраивать ссоры и конфликты с близкими — они окажутся затяжными и будет трудно наладить отношения.

Пересаживать растения и цветы на новое место — могут не прижиться.

Есть любую рыбу, кроме карпа, иначе будут проблемы с пищеварением.

Бегать, чтобы не убежать от счастья.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.