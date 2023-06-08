Свято Карп Карполов: що не можна робити 8 червня, щоб не втратити щастя

Цього дня добре ловляться коропи

Цього четверга, за церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять апостола Карпа, учня святого Павла. По народному календарю цього дня відзначається Карп Карполов.

Завдяки імені святого, його свято швидко пов’язали з рибальством. Наші предки вважали 8 червня днем, коли чудово вдається лов коропів. Вірили, що вони є священними, оскільки є тезками святого Карпа, і чоловіки збиралися разом, щоб вирушити на рибалку.

Цього ж дня у давні часи також ставили під квітучі кущі шипшини горщики й миски, щоб позбутися неприємного запаху, який виходив від домашнього посуду. Вважалося, що подихати повітрям, перебуваючи поряд із шипшиною, сприяє і лікуванню від різних хвороб.

Що не можна робити 8 червня

Влаштовувати сварки та конфлікти з близькими — вони виявляться затяжними і буде важко налагодити стосунки.

Пересаджувати рослини та квіти на нове місце – можуть не прижитися.

Їсти будь-яку рибу, крім коропа, інакше будуть проблеми із травленням.

Бігати, щоб не втекти від щастя.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.