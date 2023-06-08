В какое время суток правильно обрабатывать растения от колорадских жуков: советы, который спасут урожай

Эти "правила" помогут вам уберечь свой урожай картофеля

Большинство огородников уже давно посадили картошку, и у многих она уже успела даже взойти. А это значит, что скоро, либо уже, на нее охотятся ее злейшие враги — колорадские жуки. Увы, но из-за незнания, некоторые дачники неправильно обрабатывают свои растения от вредителей. Давайте это исправлять.

Как отмечает портал prostoway, очень важно проводить обработку против вредителей при "правильной" погоде и в "правильное" время суток. Подробнее — далее.

Когда нужно обрабатывать картофель от колорадских жуков

Опытные огородники советуют проводить все "процедуры" с вредителями с утра до 10:00 часов или вечером после 17:00. Это самое оптимальное время, когда еще не так жарко, и растения не пострадают.

Что касается погоды, то в облачный день и тем более дождливый не стоит тратить ни свое время, ни различные яды и препараты. Все потому, что жуки прячутся в земле и яд просто не достигнет цели.

Также не советуют обрабатывать картофель и во время цветения, чтобы не навредить развитию корнеплодов. Лучше все сделать до появления соцветий или уже после.

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