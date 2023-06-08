В який час доби правильно обробляти рослини від колорадських жуків: поради, які врятують урожай

Ці "правила" допоможуть вам зберегти свій урожай картоплі

Більшість городників уже давно посадили картоплю, і в багатьох вона вже встигла навіть зійти. А це означає, що скоро, або вже, на неї полюють її найлютіші вороги — жуки колорадські. На жаль, через незнання, деякі дачники неправильно обробляють свої рослини від шкідників. Виправляймо це.

Як зазначає портал prostoway, дуже важливо проводити обробку проти шкідників за "правильної" погоди та в "правильний" час доби. Докладніше — далі.

Коли потрібно обробляти картоплю від колорадських жуків

Досвідчені городники радять проводити всі "процедури" зі шкідниками з ранку до 10:00 години або ввечері після 17:00. Це найоптимальніший час, коли ще не так спекотно, і рослини не постраждають.

Що стосується погоди, то в хмарний день і тим паче в дощовий не варто витрачати ні свій час, ні різні отрути та препарати. Все тому, що жуки ховаються в землі і отрута просто не досягне мети.

Також не радять обробляти картоплю і під час цвітіння, щоб не зашкодити розвитку коренеплодів. Найкраще зробити до появи суцвіть або вже після.

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