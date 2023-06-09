Что может привлечь в семью разлад и ссоры в Федорин день 9 июня

Наши предки в этот день не убирались в жилищах, это было дурной приметой

В эту пятницу, 9 июня, в православных храмах чтят память мученицы Феодоры. Эта святая проживала в Александрии в период правления языческого императора Диоклетиана, который отличался своей жестокостью по отношению к последователям христианства.

В Федорин день люди обычно посещали церковь и обращались к святой с просьбами о поддержке в своих семейных делах. В течение дня мужчины занимались работой на поле, а женщины управляли хозяйством в огородах и готовили пищу. Вечером они угощали своих близких тем, что им удалось сохранить до лета. На столе обычно были пироги с картошкой, квашеной капустой и свежей зеленью.

В былые времена 9 июня не принято было выносить мусор из дома, чтобы не оскорбить домового и не привлечь неприятности. Наши предки относились к мусору особенным образом.

Что нельзя делать 9 июня

Вести уборку в доме, мести пол — вместе с мусором можно вымести домового из жилища.

Попусту болтать — к разладу в семье и ссорам.

Ссориться — даже мелкие конфликты могут стать причиной огромного скандала.

Родителям допивать напиток после ребенка – малыш станет уязвимым для негативной энергетики.

Пользоваться взрослым и детям одной посудой — из ребенка вырастет бесхарактерный человек.

Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.