Что может привлечь в семью разлад и ссоры в Федорин день 9 июня
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Наши предки в этот день не убирались в жилищах, это было дурной приметой
В эту пятницу, 9 июня, в православных храмах чтят память мученицы Феодоры. Эта святая проживала в Александрии в период правления языческого императора Диоклетиана, который отличался своей жестокостью по отношению к последователям христианства.
В Федорин день люди обычно посещали церковь и обращались к святой с просьбами о поддержке в своих семейных делах. В течение дня мужчины занимались работой на поле, а женщины управляли хозяйством в огородах и готовили пищу. Вечером они угощали своих близких тем, что им удалось сохранить до лета. На столе обычно были пироги с картошкой, квашеной капустой и свежей зеленью.
В былые времена 9 июня не принято было выносить мусор из дома, чтобы не оскорбить домового и не привлечь неприятности. Наши предки относились к мусору особенным образом.
Что нельзя делать 9 июня
- Вести уборку в доме, мести пол — вместе с мусором можно вымести домового из жилища.
- Попусту болтать — к разладу в семье и ссорам.
- Ссориться — даже мелкие конфликты могут стать причиной огромного скандала.
- Родителям допивать напиток после ребенка – малыш станет уязвимым для негативной энергетики.
- Пользоваться взрослым и детям одной посудой — из ребенка вырастет бесхарактерный человек.
Напомним, что многие важные церковные праздники полностью перейдут на новоюлианский календарь с 1 сентября. Узнайте, когда украинцы будут отмечать День Святого Николая, Рождество, Покров и другие важные православные события.