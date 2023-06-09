Що може притягнути в сім'ю розлад та сварки у Федорин день 9 червня

Наші пращури цього дня не прибиралися в житлах, це було поганою прикметою

Цієї п’ятниці, 9 червня, у православних храмах вшановують пам’ять мучениці Феодори. Ця свята проживала в Олександрії в період правління язичницького імператора Діоклетіана, який вирізнявся своєю жорстокістю по відношенню до послідовників християнства.

У Федорин день люди зазвичай відвідували церкву та зверталися до святої з проханнями про підтримку у своїх сімейних справах. Протягом дня чоловіки займалися роботою на полі, а жінки керували господарством у городах та готували їжу. Увечері вони пригощали своїх близьких тим, що вдалося зберегти до літа. На столі зазвичай були пироги з картоплею, квашеною капустою та свіжою зеленню.

У минулі часи 9 червня не було заведено виносити сміття з дому, щоб не образити домового і не притягнути неприємності. Наші пращури ставились до сміття особливим чином.

Що не можна робити 9 червня

Вести прибирання в оселі, підмітати підлогу — разом зі сміттям можна вимести домового з житла.

Марно говорити — до розладу в сім’ї та сварок.

Сваритися — навіть дрібні конфлікти можуть стати причиною величезного скандалу.

Батькам допивати напій після дитини – малюк стане вразливим для негативної енергетики.

Користуватися дорослим та дітям одним посудом – з дитини виросте безхарактерна людина.

Нагадаємо, що багато важливих церковних свят повністю перейдуть на новоюліанський календар з 1 вересня. Дізнайтеся, коли українці відзначатимуть День Святого Миколая, Різдво, Покров та інші важливі православні події.