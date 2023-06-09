Чем и как обработать помидоры, чтобы плоды выросли большими и здоровыми

Недостаточное количество бора в почве может негативно влиять на урожайность

Почти невозможно достичь высокого урожая томатов без использования различных удобрений. Чтобы гарантировать ранний урожай, необходимо обрабатывать помидоры препаратами, содержащими бор, например, доступной и недорогой борной кислотой.

Если наблюдается дефицит этого элемента в почве, большинство плодов может отмирать на стадии цветения. Об этом пишет Ukr.Media.

Польза борной кислоты для помидоров

Применение борной кислоты в качестве подкормки способствует ускоренному созреванию помидоров и укреплению их иммунной системы. Бор положительно влияет на увеличение содержания сахара, каротина, витаминов в плодах и способствует быстрому формированию завязи.

Как обработать помидоры бором

Для обработки помидоров, возьмите 2-2,5 г борной кислоты в порошковой форме на каждые 10 литров воды. Сначала растворите порошок в воде, нагретой до 50-55 градусов. Опрыскайте помидоры несколько раз: первый раз в начале цветения, а второй раз — в начале периода плодоношения. Проводите эту процедуру в пасмурный день или вечером.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое полезное удобрение для помидоров можно приготовить из четырех копеечных ингредиентов. Это средство отлично подойдет и для других растений.