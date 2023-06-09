Чим і як обробити помідори, щоб плоди виросли великими та здоровими

Недостатня кількість бору в ґрунті може негативно впливати на врожайність

Майже неможливо досягти високого врожаю томатів без різних добрив. Щоб гарантувати ранній урожай, необхідно обробляти помідори препаратами, що містять бор, наприклад доступною і недорогою борною кислотою.

Якщо спостерігається дефіцит цього елемента у ґрунті, більшість плодів може відмирати на стадії цвітіння. Про це пише Ukr.Media.

Користь борної кислоти для помідорів

Застосування борної кислоти як підживлення сприяє прискореному дозріванню помідорів та зміцненню їх імунної системи. Бор позитивно впливає на збільшення вмісту цукру, каротину, вітамінів у плодах і сприяє швидкому формуванню зав’язі.

Як обробити помідори бором

Для обробки помідорів, візьміть 2-2,5 г борної кислоти у порошковій формі на кожні 10 літрів води. Спочатку розчиніть порошок у воді, нагрітій до 50-55 градусів. Обприскайте помідори кілька разів: перший раз на початку цвітіння, а другий — на початку періоду плодоношення. Проводьте цю процедуру у похмурий день або ввечері.

Раніше "Телеграф" розповідав, яке корисне добриво для помідорів можна приготувати із чотирьох копійчаних інгредієнтів. Цей засіб чудово підійде і для інших рослин.