Никита Гусятник: что нельзя делать 10 июня, чтобы не отпустить удачу из дома

В этот день родителям стоит избегать ссор с детьми

В эту субботу православная церковь чтит память преподобного Никиты Халкидонского, епископа, который жил во второй половине VIII века. 10 июня отмечают народный праздник Никита Гусятник.

По названию праздника можно понять, что в этот день предки проявляли особую заботу о гусях. Люди молились святому, чтобы он оберегал этих птиц от опасностей и различных недугов.

В день Никиты Гусятника никто не оставлял детей без присмотра и не отправлял мужчин работать в поле. Предки верили, что если мужчина увидит 10 июня полудниц (духов), они примут женский облик и соблазнят его. Это приведет к потере мужской силы и ясности мысли.

Что нельзя делать 10 июня

Оставлять открытыми окна и двери — нечисть проникнет в дом и навлечет на домочадцев беды.

Ругать детей — из дома уйдут счастье и благополучие.

Приглашать гостей — принесут дурные вести.

Пускать в дом незнакомца — путник похитит удачу из дома.

Сквернословить — можно привлечь внимание злых сил.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине будет действовать новый церковный календарь: ПЦУ сделала к этому важный шаг. Вместе с тем старую традицию летоисчисления, которой пользовались церкви в Украине, пока еще не отменяют.