Микита Гусятник: що не можна робити 10 червня, щоб не відпустити удачу із дому

Цього дня батькам варто уникати сварок із дітьми

Цієї суботи православна церква вшановує пам’ять преподобного Микити Халдинського, єпископа, який жив у другій половині VIII століття. 10 червня відзначають народне свято Микита Гусятник.

За назвою свята можна зрозуміти, що цього дня пращури проявляли особливу турботу про гусей. Люди молилися святому, щоб він оберігав цих птахів від небезпек та різних недуг.

У день Микити Гусятника ніхто не залишав дітей без нагляду та не відправляв чоловіків працювати у поле. Предки вірили, що якщо чоловік побачить 10 червня полудниць (духів), вони приймуть жіночий образ і спокусять його. Це призведе до втрати чоловічої сили та ясності думки.

Що не можна робити 10 червня

Залишати відчиненими вікна та двері — нечисть проникне до хати і накличе на домочадців лиха.

Лаяти дітей — з дому підуть геть щастя та добробут.

Запрошувати гостей — принесуть погані звістки.

Пускати в дім незнайомця — мандрівник викраде удачу з дому.

Лихословити — можна привернути увагу злих сил.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні діятиме новий церковний календар: ПЦУ зробила до цього важливий крок. Водночас стару традицію літочислення, якою користувалися церкви в Україні, поки що не скасовують.