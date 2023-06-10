Эту проблему нужно срочно решать: как спасти лук от гниения

Гниль на плодах может уничтожить весь урожай лука

Блюда из мяса и овощей практически невозможно представить без добавления лука. Поэтому его можно встретить на каждом огороде. Дачники стараются посеять как можно больше лука и делают все для того, чтобы он вырос крупным.

Одна из проблем, которая может возникнуть во время выращивания лука — гниение корнеплода. О том, что лук начал гнить под землей, можно понять по состоянию его перьев. В этом случае они желтеют и засыхают.

При появлении этого признака нужно вырвать одну луковицу и хорошо ее рассмотреть. Если она мягкая и неприятно пахнет, нужно принимать срочные меры.

Как уберечь лук от гнили

Гниль на луке появляется из-за некачественного посадочного материала. Зараженный лук-севок может испортить не только урожай, но и заразить почву. Для профилактики луковицы перед посадкой обрабатывают раствором марганца.

Также проблема с гнилью может возникнуть, если лук посажен на том месте, где в прошлом году росли недружественные растения. Идеальным для него будет место, где раньше росли капуста, свекла, картофель или баклажан.

Лук требует правильного полива. В засушливое лето его нужно часто поливать вплоть до середины июля. За месяц-полтора до сбора урожая частоту полива нужно сбавить и совсем прекратить.

Берегите лук от личинок луковой мухи. Если же вредитель завелся, смешайте 1 ст. л. табачной пыли с 2-3 л горячей воды и оставьте на двое суток. Затем добавьте еще 7-8 л воды по 1 ст. л. молотого красного перца и хозяйственного мыла. Размешайте и полейте этим раствором лук.

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