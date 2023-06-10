Цю проблему потрібно терміново вирішувати: як врятувати цибулю від гниття

Гнилина на плодах може знищити весь урожай цибулі

Страви з м’яса та овочів практично неможливо уявити без додавання цибулі. Тому її можна зустріти на кожному городі. Дачники намагаються посіяти якомога більше цибулі й роблять все для того, щоб вона виросла великою.

Одна з проблем, яка може виникнути під час вирощування цибулі, — гниття коренеплоду. Про те, що цибуля почала гнити під землею, можна зрозуміти за станом її пір’я. У цьому випадку воно жовтіє і засихає.

З появою цієї ознаки потрібно вирвати одну цибулину і добре її розглянути. Якщо вона м’яка і неприємно пахне, потрібно вживати термінових заходів.

Як уберегти цибулю від гниття

Гнилина на цибулі з’являється через неякісний посадковий матеріал. Заражена цибуля-сівок може зіпсувати не лише врожай, а й заразити ґрунт. Для профілактики цибулини перед посадкою обробляють розчином марганцю.

Також проблема з гниллю може виникнути, якщо цибуля посаджена на тому місці, де торік росли недружні рослини. Ідеальним для неї буде місце, де раніше росли капуста, буряк, картопля чи баклажан.

Цибуля вимагає правильного поливу. У посушливе літо її потрібно часто поливати аж до середини липня. За місяць-півтора до збирання врожаю частоту поливу треба зменшити та врешті зовсім припинити.

Бережіть цибулю від личинок цибулевої мухи. Якщо шкідник завівся, змішайте 1 ст. л. тютюнового пилу з 2-3 л гарячої води та залиште на дві доби. Потім додайте ще 7-8 л води по 1 ст.л. меленого червоного перцю та господарського мила. Розмішайте і полийте цим розчином цибулю.

Раніше "Телеграф" писав, яку підгодівлю найкраще вибирати для цибулі.