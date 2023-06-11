У кого День ангела 12 июня: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В понедельник, 12 июня, в 2023 году отмечается Международный день борьбы с детским трудом, День работника фондового рынка Украины, День красной розы, Начало Петрова поста. Также в этот день носители двух имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 12 июня

Василий, — это имя происходит от древнегреческого Басилиос, что можно перевести как "царь" или "царственный". Это одно из распространенных мужских имен в Украине, также оно довольно часто встречается в западноевропейских и восточноевропейских языках. 12 июня церковью чтится священномученик, протоиерей Василий Смоленский.

Яков, — это еврейское имя, которое изначально звучало как Яакоб, что переводится как "тот, что держится за пятку", "тот, кто следует за кем-то". Это не самое популярное имя в Украине, однако в мире оно распространено, как и такие его формы как Жак, Джеймс, Хайме, и т.д. 12 июня почитается преподобный Иаков Галичский.

Женские именины 12 июня не отмечаются.

Как известно, в разные дни церковь почитает память святых и мучеников, которые внесли свою лепту в распространение христианства, — тогда же празднуют Дни ангела люди, которые носят такое же имя, как и святые, и родились незадолго до дня их памяти. Считается, что святые являются покровителями своих тезок и охраняют их в течение жизни от бед.

Напомним, ранее в Украине церковь перешла на новый календарь, — в связи с этим "Телеграф" рассказывал, когда теперь все самые важные церковные праздники.