У кого День ангела 12 червня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У понеділок, 12 червня, у 2023 році відзначається Міжнародний день боротьби з дитячою працею, День працівника фондового ринку України, День червоної троянди, Початок Петрового посту. Також у цей день носії двох імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 12 червня

Василь, — це ім’я походить від давньогрецького Басиліос, що можна перекласти як "цар" або "царський". Це одне з найпоширеніших чоловічих імен в Україні, також воно досить часто зустрічається у західноєвропейських та східноєвропейських мовах. 12 червня церквою вшановується священномученик, протоієрей Василь Смоленський.

Яків, — це єврейське ім’я, яке спочатку звучало як Яакоб, що перекладається як "той, що тримається за п’яту", "той, хто йде за кимось". Це не найпопулярніше ім’я в Україні, проте у світі воно поширене, як і такі його форми як Жак, Джеймс, Хайме тощо. 12 червня вшановується преподобний Яків Галицький.

Жіночі іменини 12 червня не відзначаються.

Як відомо, у різні дні церква вшановує пам’ять святих і мучеників, які зробили свій внесок у поширення християнства, — тоді ж святкують Дні ангела люди, які носять таке ж ім’я, як і святі, і народилися незадовго до дня їхньої пам’яті. Вважається, що святі є покровителями своїх тезок та охороняють їх упродовж життя від бід.

Нагадаємо, раніше в Україні церква перейшла на новий календар, — у зв’язку з цим "Телеграф" розповідав, коли тепер усі найважливіші церковні свята.