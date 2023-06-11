Опытные огородники посыпают растения популярной специей: чудо-средство против муравьев и других вредителей

С помощью натурального продукта можно решить проблему с паразитами, который угрожают вашему урожаю

Любимая специя йогов, ярко-желтая куркума пригодится не только на кухне, а и на дачном участке. С помощью "индийского имбиря" опытные огородники защищают растения от вредителей, в том числе надоедливых муравьев.

Есть несколько способов применения куркумы в саду и на огороде. Специя служит отличным натуральным пестицидом и инсектицидом, пишет ukr.media.

Так, вещество куркумин, которое содержится в растении, очень полезно для растений. Природный антиоксидант улучшает иммунитет культур, благодаря чему они более стойко переносят "атаки" вредителей и менее подвергаются инфекциям.

Как использовать куркуму на огороде и в саду? Во-первых, можете приготовить раствор: разведите 8 ст. ложек куркумы в небольшом количестве воды, а затем разбавьте смесь в 8 л воды. Этой жидкостью опрыскивайте любую дачную растительность.

Во-вторых, куркума может служить натуральным пестицидом. Для этого приготовьте раствор из 1 ст. ложки куркумы, 1 ст. ложки экологичного моющего средства и 4 л воды. Проводите опрыскивание растений самодельным средством.

В-третьих, куркума избавит от муравьев . Для этого нужно просто посыпать землю этим порошком. Если насекомые успели навредить культурам, то не бойтесь покрывать специей непосредственно листья растений.

Кроме того, пасту из куркумы и небольшого количества воды используют после обрезки и прививания растений. Нанесите смесь на поврежденные места, простая манипуляция защитит растительность от болезней и паразитов.

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