Досвідчені городники посипають рослини популярною спецією: чудо-засіб проти мурах та інших шкідників

За допомогою натурального продукту можна вирішити проблему з паразитами, які загрожують вашому врожаю

Улюблена спеція йогів, яскраво-жовта куркума стане в нагоді не тільки на кухні, а й на дачній ділянці. За допомогою "індійського імбиру" досвідчені городники захищають рослини від шкідників, у тому числі набридливих мурах.

Є кілька способів застосування куркуми в саду та на городі. Спеція служить чудовим натуральним пестицидом й інсектицидом, пише ukr.media.

Так, речовина куркумін, що міститься в рослині, дуже корисна для рослин. Природний антиоксидант покращує імунітет культур, завдяки чому вони стійкіше переносять "атаки" шкідників і менше піддаються інфекціям.

Як використовувати куркуму на городі та в саду? По-перше, можете приготувати розчин: розведіть 8 ст. ложок куркуми у невеликій кількості води, а потім розбавте суміш у 8 л води. Цією рідиною обприскуйте будь-яку дачну рослинність.

По-друге, куркума може бути натуральним пестицидом. Для цього приготуйте розчин із 1 ст. ложки куркуми, 1 ст. ложки екологічного мийного засобу та 4 л води. Проводьте обприскування рослин саморобним засобом.

По-третє, куркума позбавить мурах . Для цього потрібно просто посипати землю цим порошком. Якщо комахи встигли нашкодити культурам, то не бійтеся покривати спецією листя рослин.

Крім того, пасту з куркуми та невеликої кількості води використовують після обрізання та щеплення рослин. Нанесіть суміш на пошкоджені місця, проста маніпуляція захистить рослинність від хвороб і паразитів.

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