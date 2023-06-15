Как и чем отмыть руки после огорода: хитрости дачников

Одного мыла недостаточно, чтобы хорошо вымыть руки после работы на земле

Для работы в саду и огороде у каждого дачника есть специальная одежда. Но не все заботятся о том, чтобы защитить кожу рук и часто выполняют работы без перчаток.

Одного мыла для мытья рук после огорода бывает мало. Но всегда можно прибегнуть к "бабушкиным" средствам. Об использовании таких пишет Caretokeep.

Чем отмыть руки после огорода

Вам понадобится сода, лимонный сок или перекись водорода и вода.

Хорошо вымойте руки с мылом и теплой водой. Используйте небольшую щеточку, чтобы вымыть грязь под ногтями. Ополосните руки.

Насыпьте немного соды на влажные руки и разотрите ее, потерев руки друг о друга. Затем налейте на руки немного лимонного сока или перекиси водорода. Потрите руки друг о друга около минуты. Смойте теплой водой и хорошо высушите. Нанесите крем для руки.

Еще один способ очистить руки после работы в саду — ванночка с перекисью водорода. Она гарантированно избавит от грязи под ногтями.

В глубокой емкости смешайте 100 мл перекиси, 15 мл жидкого мыла, 10 мл нашатырного спирта и 400 мл воды. Тщательно перемешайте. Окуните руки в эту смесь и подержите 10 минут, а затем потрите ладони и пальцы щеткой. Вся въевшаяся в кожу и под ногти грязь сойдет. После процедуры сполосните руки и нанесите на кожу крем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отмыть руки после молодого картофеля.