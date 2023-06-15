Укр

Как и чем отмыть руки после огорода: хитрости дачников

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Далеко не все используют перчатки
Далеко не все используют перчатки. Фото pexels.com

Одного мыла недостаточно, чтобы хорошо вымыть руки после работы на земле

Для работы в саду и огороде у каждого дачника есть специальная одежда. Но не все заботятся о том, чтобы защитить кожу рук и часто выполняют работы без перчаток.

Одного мыла для мытья рук после огорода бывает мало. Но всегда можно прибегнуть к "бабушкиным" средствам. Об использовании таких пишет Caretokeep.

Чем отмыть руки после огорода

Вам понадобится сода, лимонный сок или перекись водорода и вода.

Хорошо вымойте руки с мылом и теплой водой. Используйте небольшую щеточку, чтобы вымыть грязь под ногтями. Ополосните руки.

Насыпьте немного соды на влажные руки и разотрите ее, потерев руки друг о друга. Затем налейте на руки немного лимонного сока или перекиси водорода. Потрите руки друг о друга около минуты. Смойте теплой водой и хорошо высушите. Нанесите крем для руки.

Еще один способ очистить руки после работы в саду — ванночка с перекисью водорода. Она гарантированно избавит от грязи под ногтями.

В глубокой емкости смешайте 100 мл перекиси, 15 мл жидкого мыла, 10 мл нашатырного спирта и 400 мл воды. Тщательно перемешайте. Окуните руки в эту смесь и подержите 10 минут, а затем потрите ладони и пальцы щеткой. Вся въевшаяся в кожу и под ногти грязь сойдет. После процедуры сполосните руки и нанесите на кожу крем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем отмыть руки после молодого картофеля.

Теги:
#Руки #Огород #Лайфхак