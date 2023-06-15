Як і чим відмити руки після городу: хитрощі дачників

Одного мила недостатньо, щоб добре вимити руки після роботи на землі

Для роботи в саду та городі кожен дачник має спеціальний одяг. Але не всі опікуються тим, щоб захистити шкіру рук і часто виконують роботи без рукавичок.

Одного мила для миття рук після городу мало. Але завжди можна вдатися до "бабусиних" засобів. Про використання таких пише Caretokeep.

Чим відмити руки після городу

Вам знадобиться сода, лимонний сік або перекис водню та вода.

Добре вимийте руки з милом та теплою водою. Використовуйте невелику щіточку, щоб вимити бруд під нігтями. Ополосніть руки.

Насипте трохи соди на вологі руки та розітріть її, потерши руки одна об іншу. Потім налийте на руки трохи лимонного соку або перекису водню. Потріть руки одна об одну близько хвилини. Змийте теплою водою і добре висушіть. Нанесіть крем на руки.

Ще один спосіб очистити руки після роботи в саду — ванна з перекисом водню. Вона гарантовано позбавить бруду під нігтями.

У глибокій ємності змішайте 100 мл перекису, 15 мл рідкого мила, 10 мл нашатирного спирту та 400 мл води. Ретельно перемішайте. Занурте руки в цю суміш і потримайте 10 хвилин, а потім потріть долоні та пальці щіткою. Весь бруд, що в’ївся в шкіру і під нігті зійде. Після процедури сполосніть руки та нанесіть на шкіру крем.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим відмити руки після молодої картоплі.