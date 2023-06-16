Лукьян Ветряк 16 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не было проблем с деньгами
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В старину этот день был связан с приметами о погоде
В эту пятницу, 16 июня, православная церковь чтит память святого Лукиллиана, ставшего мучеником за христианскую веру. Он жил в Антиохии в третьем веке. В этот же день также отмечается народный праздник, известный как Лукьян Ветряк.
В народе Ветряком святого прозвали от того, что по направлению ветра 16 числа определяли события ближайшего будущего. К примеру, если ветер дул с юга, это предвещало обильный урожай яровых культур. Если ветер был северо-западный, это предвещало болезни и влажную погоду. В то же время, восточный ветер предсказывал возможные инфекции, а северо-западный ветер — продолжительные дожди. Северный ветер указывал на предстоящие ясные дни.
Наши предки верили в особую силу ветра. Именно поэтому стало обычаем сушить белье на открытом воздухе, будь то на улице или на балконе. Считалось, что ветер способен сдуть все негативное и нечистое. Кроме того, рекомендуется хотя бы на короткое время открыть окна, чтобы ветер выгнал из дома темные силы.
Что нельзя делать 16 июня
- Во время порывистого ветра думать о плохом — негативные мысли могут воплотиться в жизнь.
- Лезть на улице в карманы – ветер все выдует, и начнутся финансовые проблемы.
- Рассказывать сокровенное, даже близким людям — ветер все услышит и разнесет повсюду.
- Рассказывать плохие сны — могут сбыться.
Напомним, что в этом году с 12 июня начался Петров пост. Мы рассказывали, что строго запрещено употреблять в пищу в этот особый период.