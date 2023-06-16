Лукьян Ветряк 16 июня: что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не было проблем с деньгами

В старину этот день был связан с приметами о погоде

В эту пятницу, 16 июня, православная церковь чтит память святого Лукиллиана, ставшего мучеником за христианскую веру. Он жил в Антиохии в третьем веке. В этот же день также отмечается народный праздник, известный как Лукьян Ветряк.

В народе Ветряком святого прозвали от того, что по направлению ветра 16 числа определяли события ближайшего будущего. К примеру, если ветер дул с юга, это предвещало обильный урожай яровых культур. Если ветер был северо-западный, это предвещало болезни и влажную погоду. В то же время, восточный ветер предсказывал возможные инфекции, а северо-западный ветер — продолжительные дожди. Северный ветер указывал на предстоящие ясные дни.

Наши предки верили в особую силу ветра. Именно поэтому стало обычаем сушить белье на открытом воздухе, будь то на улице или на балконе. Считалось, что ветер способен сдуть все негативное и нечистое. Кроме того, рекомендуется хотя бы на короткое время открыть окна, чтобы ветер выгнал из дома темные силы.

Что нельзя делать 16 июня

Во время порывистого ветра думать о плохом — негативные мысли могут воплотиться в жизнь.

Лезть на улице в карманы – ветер все выдует, и начнутся финансовые проблемы.

Рассказывать сокровенное, даже близким людям — ветер все услышит и разнесет повсюду.

Рассказывать плохие сны — могут сбыться.

Напомним, что в этом году с 12 июня начался Петров пост. Мы рассказывали, что строго запрещено употреблять в пищу в этот особый период.