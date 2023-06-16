Лук’ян Вітряк 16 червня: що в жодному разі не можна робити, щоб не було проблем із грошима

У давнину цей день був пов’язаний з погодою

Цієї п’ятниці, 16 червня, православна церква вшановує пам’ять святого Лукілліана, який став мучеником за християнську віру. Він жив у Антіохії у третьому столітті. Цього ж дня також відзначається народне свято, відоме як Лук’ян Вітряк.

У народі Вітряком святого прозвали від того, що за напрямом вітру 16 числа визначали події найближчого майбутнього. Наприклад, якщо вітер віяв з півдня, це віщувало рясні врожаї ярих культур. Якщо вітер був північно-західний, це віщувало хвороби та вологу погоду. Водночас східний вітер передбачав можливі інфекції, а північно-західний вітер — тривалі дощі. Північний вітер вказував на майбутні ясні дні.

Наші пращури вірили в особливу силу вітру. Саме тому стало звичаєм сушити білизну на відкритому повітрі, чи то на вулиці, чи на балконі. Вважалося, що вітер здатний здути все негативне та нечисте. Крім того, рекомендується хоча б на короткий час відчинити вікна, щоб вітер вигнав із дому темні сили.

Що не можна робити 16 червня

Під час рвучкого вітру думати про погане — негативні думки можуть втілитись у життя.

Лізти на вулиці до кишень – вітер все видує, і почнуться фінансові проблеми.

Розповідати потаємне, навіть близьким людям — вітер усе почує та рознесе всюди.

Розповідати погані сни — можуть збутися.

Нагадаємо, що цього року з 12 червня розпочався Петрів піст. Ми розповідали, що заборонено вживати в їжу в цей особливий період.