Раз, два и готово: как быстро очистить от шелухи целую гору арахиса

Не поверите, но почистить арахис легко и просто

Арахис – не только вкусный, но и полезный продукт. Он является отличным источником хороших жиров, витаминов группы В и минералов. Эти вещества защищают сердце и артерии, а также снижают уровень холестерина, положительно влияют на нервную и пищеварительную систему.

К сожалению, арахис имеет существенный минус – чистить его от шелухи долго и тяжело. Поэтому вместо скучной и утомительной его чистки используйте один из способов от Рixelinform.

Как быстро очистить арахис

Если обжарить арахис на сковороде на огне средней мощности, периодически помешивая, и дать ему остыть, то удалить шелуху не трудно. Вам останется только обработать орешки руками, сжимая немного ядра.

Еще более простой способ заключается в использовании духового шкафа. Вам нужно запекать разложенный в один слой арахис в духовке 10-15 минут при температуре 180 градусов. После этого дождитесь, пока орехи остынут, переложите их в контейнер с крышкой и хорошо потрясите – шелуха отделится от ядер само собой.

Еще для одного способа быстрой очистки арахиса вам понадобится тёплая вода, в которой необходимо замочить арахис на 15-20 минут. Через указанное время вы можете без проблем снять оболочку пальцами.

Очищенный арахис можно использовать для приготовления вкуснейшей арахисовой пасты. Это получится дешевле и вкусней, чем покупать ее в магазине.