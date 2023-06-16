Раз, два і готово: як швидко очистити від лушпиння цілу гору арахісу

Не повірите, але почистити арахіс легко та просто

Арахіс – не лише смачний, а й корисний продукт. Він є чудовим джерелом хороших жирів, вітамінів групи В та мінералів. Ці речовини захищають серце та артерії, а також знижують рівень холестерину, позитивно впливають на нервову та травну систему.

На жаль, арахіс має суттєвий мінус — чистити його від лушпиння довго і важко. Тому замість нудного і стомлюючого його чищення використовуйте один із способів від Рixelinform.

Як швидко очистити арахіс

Якщо обсмажити арахіс на сковороді на вогні середньої потужності, періодично помішуючи, і дати йому охолонути, видалити лушпиння не важко. Вам залишиться лише обробити горішки руками, стискаючи трохи ядра.

Ще більш простий спосіб полягає у використанні духової шафи. Вам потрібно запікати розкладений в один шар арахіс у духовці 10-15 хвилин за температури 180 градусів. Після цього дочекайтеся, поки горіхи охолонуть, перекладіть їх у контейнер із кришкою і добре потрясіть – лушпиння відокремиться від ядер само собою.

Ще для одного способу швидкого очищення арахісу вам знадобиться тепла вода, в якій необхідно замочити арахіс на 15-20 хвилин. Через вказаний час ви можете без проблем зняти пальцями оболонку.

Очищений арахіс можна використовувати для приготування найсмачнішої арахісової пасти. Це вийде дешевше та смачніше, ніж купувати її в магазині.