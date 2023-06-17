День Митрофана Навозника: не делайте этого 17 июня, чтобы не стать нищим

В этот день в старину не смотрели на свое отражение и не ложились рано спать

В эту субботу христиане восточного обряда вспоминают святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.

17 июня отмечают народный праздник Митрофан Навозник, поскольку именно в этот день наши предки вывозили навоз на поля, чтобы земля лучше продородила. В сельских поселениях навоз считался наиболее популярным и ценным органическим удобрением. У святого также просили о хорошем урожае.

Согласно приметам, 17 июня нужно уделить большое количество времени работе, и все усилия, вложенные в неё, в будущем окупятся втрое. Можно заняться уборкой дома, работой в огороде или саду. Подкормка растений в этот день, как считалось, была намного эффективнее, чем обычно.

Что нельзя делать 17 июня

Лениться, долго спать. Считалось, что тех, кто работал целый день 17 июня, ждет богатство и благополучие.

Рано ложиться спать — кто заснет рано в этот день, тот сократит свою жизнь.

Смотреть на свое отражение в воде — это приведет к потере любви.

Хлопать друг друга по плечу — можно "нахлопать" болезни.

Печь пироги с кислыми ягодами — настроение будет "кислым".

Напомним, что в этом году с 12 июня начался Петров пост. Мы рассказывали, что строго запрещено употреблять в пищу в этот особый период.