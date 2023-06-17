День Митрофана Навозника: не делайте этого 17 июня, чтобы не стать нищим
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В этот день в старину не смотрели на свое отражение и не ложились рано спать
В эту субботу христиане восточного обряда вспоминают святителя Митрофана, первого патриарха Константинопольского.
17 июня отмечают народный праздник Митрофан Навозник, поскольку именно в этот день наши предки вывозили навоз на поля, чтобы земля лучше продородила. В сельских поселениях навоз считался наиболее популярным и ценным органическим удобрением. У святого также просили о хорошем урожае.
Согласно приметам, 17 июня нужно уделить большое количество времени работе, и все усилия, вложенные в неё, в будущем окупятся втрое. Можно заняться уборкой дома, работой в огороде или саду. Подкормка растений в этот день, как считалось, была намного эффективнее, чем обычно.
Что нельзя делать 17 июня
- Лениться, долго спать. Считалось, что тех, кто работал целый день 17 июня, ждет богатство и благополучие.
- Рано ложиться спать — кто заснет рано в этот день, тот сократит свою жизнь.
- Смотреть на свое отражение в воде — это приведет к потере любви.
- Хлопать друг друга по плечу — можно "нахлопать" болезни.
- Печь пироги с кислыми ягодами — настроение будет "кислым".
Напомним, что в этом году с 12 июня начался Петров пост. Мы рассказывали, что строго запрещено употреблять в пищу в этот особый период.