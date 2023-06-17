День Митрофана Гнойовика: не робіть цього 17 червня, щоб не стати жебраком

В цей день за старих часів не дивилися на своє відображення і не лягали рано спати

Цієї суботи християни східного обряду згадують святителя Митрофана, першого патріарха Константинопольського.

17 червня відзначають народне свято Митрофан Гнойовик, оскільки саме у цей день наші пращури вивозили гній на поля, щоб земля краще продородила. У сільських поселеннях гній вважався найпопулярнішим і найціннішим органічним добривом. У святого також просили про хороший урожай.

Згідно з прикметами, 17 червня потрібно приділити багато часу роботі, і всі зусилля, вкладені в неї, в майбутньому окупляться втричі. Можна зайнятися прибиранням оселі, роботою на городі чи саду. Підживлення рослин у цей день, як вважалося, було набагато ефективніше, ніж зазвичай.

Що не можна робити 17 червня

Лінуватися, довго спати. Вважалося, що на тих, хто працював цілий день 17 червня, потім чекає багатство і благополуччя.

Рано лягати спати — хто засне рано цього дня, той скоротить своє життя.

Дивитися на своє відображення у воді — це призведе до втрати кохання.

Плескати один одного по плечу — можна "наплескати" хвороби.

Пекти пироги з кислими ягодами — настрій буде "кислим".

Нагадаємо, що цього року з 12 червня розпочався Петрів піст. Ми розповідали, що заборонено вживати в їжу в цей особливий період.