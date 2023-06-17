День Митрофана Гнойовика: не робіть цього 17 червня, щоб не стати жебраком
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В цей день за старих часів не дивилися на своє відображення і не лягали рано спати
Цієї суботи християни східного обряду згадують святителя Митрофана, першого патріарха Константинопольського.
17 червня відзначають народне свято Митрофан Гнойовик, оскільки саме у цей день наші пращури вивозили гній на поля, щоб земля краще продородила. У сільських поселеннях гній вважався найпопулярнішим і найціннішим органічним добривом. У святого також просили про хороший урожай.
Згідно з прикметами, 17 червня потрібно приділити багато часу роботі, і всі зусилля, вкладені в неї, в майбутньому окупляться втричі. Можна зайнятися прибиранням оселі, роботою на городі чи саду. Підживлення рослин у цей день, як вважалося, було набагато ефективніше, ніж зазвичай.
Що не можна робити 17 червня
- Лінуватися, довго спати. Вважалося, що на тих, хто працював цілий день 17 червня, потім чекає багатство і благополуччя.
- Рано лягати спати — хто засне рано цього дня, той скоротить своє життя.
- Дивитися на своє відображення у воді — це призведе до втрати кохання.
- Плескати один одного по плечу — можна "наплескати" хвороби.
- Пекти пироги з кислими ягодами — настрій буде "кислим".
Нагадаємо, що цього року з 12 червня розпочався Петрів піст. Ми розповідали, що заборонено вживати в їжу в цей особливий період.