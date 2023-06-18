Чем подкормить чеснок в июне, чтобы получить небывалый урожай

Нередко культуре в начале лета не хватает азота

В середине июня начинается процесс формирования луковиц чеснока и увеличения их общей массы. В связи с этим необходимо дополнительно удобрять растение, чтобы обеспечить высокое качество и большой урожай.

В первый летний месяц чеснок требует дополнительного поступления азота, пишет ukr.media. Рекомендуется в качестве удобрения использовать навоз или птичий помет. Также возможно приготовление зеленого отвара из травы. Удобрения следует вносить в зону корней растения, но только после предварительного полива чистой водой.

Рецепт подкормки для чеснока

Например, если вы решите использовать куриный помет, то на каждій килограмм этого удобрения необходимо добавить 10 литров воды. Раствор должен выдерживаться несколько дней. Перед поливом каждый литр подкормки следует разбавить в 9 литрах чистой теплой воды.

Подкормка чеснока в июле: рецепт

В июле растение уже находится в фазе формирования головки. Поэтому в это время необходимо добавить калий и фосфор, которые отвечают за размер, созревание урожая и его сохранность. Подходит для данной цели зола, которую можно использовать как сухое удобрение или настой.

Для приготовления настоя на 2 стаканов золы понадобится 8 литров воды, и так настояться в течение 2 дней. Перед использованием раствор следует разбавить водой до объема 12 литров. Необходимо вылить 0,5 литра раствора под каждое растение.

Для увеличения массы головок чеснока отличным средством является комбинация дрожжей и хлеба.

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