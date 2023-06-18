Чим підгодувати часник у червні, щоб отримати небувалий урожай

Нерідко культурі на початку літа не вистачає азоту

У середині червня починається процес формування цибулин часнику та збільшення їх загальної маси. У зв’язку з цим необхідно додатково удобрювати рослину, щоб забезпечити високу якість та великий урожай.

У перший літній місяць часник потребує додаткового надходження азоту, пише ukr.media. Рекомендується як добрива використовувати гній або пташиний послід. Також можливе приготування зеленого відвару із трави. Добрива слід вносити в зону коріння рослини, але після попереднього поливу чистою водою.

Рецепт підгодівлі для часнику

Наприклад, якщо ви вирішите використати курячий послід, то на кожний кілограм цього добрива необхідно додати 10 літрів води. Розчин має витримуватись кілька днів. Перед поливом кожен літр підживлення слід розбавити у 9 літрах чистої теплої води.

Підгодівля часнику у липні: рецепт

У липні рослина вже перебуває у фазі формування головки. Тому в цей час необхідно додати калій та фосфор, які відповідають за розмір, дозрівання врожаю та його збереження. Підходить для цієї мети зола, яку можна використовувати як сухе добриво чи настій.

Для приготування настою на 2 склянки золи знадобиться 8 літрів води, і так настоятися протягом 2 днів. Перед використанням розчин розбавити водою до об’єму 12 літрів. Необхідно вилити 0,5 літра розчину під кожну рослину.

Для збільшення маси головок часнику відмінним засобом є комбінація дріжджів та хліба.

Часник чудово "співпрацює" з іншими рослинами. Раніше "Телеграф" писав, чому буряки корисно висаджувати біля часнику.