Ларионов день: не делайте это 19 июня, чтобы не лишиться денег и удачи

Удачу принесет любая работа по дому и в городе

В этот понедельник, 19 июня, в православии по церковному календарю отмечается память Илариона Далматского, также известного в народе как Ларион Пропольник, или Ларионов день.

На рассвете наши предки посещали храм, где чтили святого. Они обращались к нему с просьбами о помощи в укреплении семейных уз, правильном воспитании детей, финансовой поддержке, об исцелении. Главное условие — молитва должна быть искренней, исходить от сердца и быть подлинной.

Наши предки приступили к очистке огородов от сорняков. Верили, что если эту задачу не выполнить 19 июня (6 июня по старому стилю), то избавиться от нежелательной растительности, особенно от мака, который разрастался повсюду, станет намного сложнее. В целом, чем больше в это время будет хлопот, тем лучше будет здоровье. Любая работа по дому 19 июня принесет удачу.

Что нельзя делать 19 июня

Заниматься работой на чужом участке — можно надолго лишиться денег и удачи.

Отправляться в дальние путешествия — приведет к неприятным событиям.

Заключать сделки и финансовые операции — высок риск мошенничества и обмана.

Менять работу, продавать имущество или покупать что-то крупное и дорогое – будет неудача.

Делиться планами — не сбудутся.

Напомним, что в этом году с 12 июня начался Петров пост. Мы рассказывали, что строго запрещено употреблять в пищу в этот особый период.