Ларіонів день: не робіть це 19 червня, щоб не лишитись грошей та удачі

Удачу принесе будь-яка робота по дому та на городі

Цього понеділка, 19 червня, у православ’ї за церковним календарем відзначається пам’ять Іларіона Далматського, також відомого у народі як Ларіон Пропольник, або Ларіонів день.

На світанку наші предки відвідували храм, де шанували святого. Вони зверталися до нього з проханнями про допомогу у зміцненні сімейних зв’язків, правильному вихованні дітей, фінансову підтримку, про зцілення. Головна умова – молитва має бути щирою, йти від серця та бути справжньою.

Наші пращури розпочинали очищення городів від бур'янів. Вірили, що якщо цієї справи не виконати 19 червня (6 червня за старим стилем), то позбутися небажаної рослинності, особливо маку, який розростався всюди, стане набагато складніше. Загалом, чим більше в цей час буде клопоту, тим краще буде здоров’я. Будь-яка робота по дому 19 червня принесе удачу.

Що не можна робити 19 червня

Займатися роботою на чужій ділянці — можна надовго лишитись грошей та удачі.

Вирушати в далекі подорожі — призведе до неприємних подій.

Укладати угоди та фінансові операції – високий ризик шахрайства та обману.

Міняти роботу, продавати майно чи купувати щось велике та дороге – буде невдача.

Ділитись планами — не справдяться.

Нагадаємо, що цього року з 12 червня розпочався Петрів піст. Ми розповідали, що заборонено вживати в їжу в цей особливий період.