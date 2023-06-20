Народный праздник 20 июня: что нельзя делать в Федотов день, чтобы не навлечь несчастья
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Считается, что в это время вода обладает особой силой
Во вторник, 20 июня, по народному календарю отмечается Федотов день, в котором православная церковь вспоминает и почитает память святого Феодота Анкирского. Еще наши предки называли святого Урожайником. Верили, что Федот убережет их от обитавших в водоемах русалок, поэтому 20 июня все могли спокойно купаться.
Федотов день полон примет о погоде. В это время можно понять не только характер летнего сезона, но и прогнозировать будущий урожай. К примеру, если на улице тепло и солнечно, то зерно вырастет крупным. Если день дождливый — это к плохому урожаю ржи, а вот пшеница будет расти неплохо.
Если 20 июня у вас выходной день, то имеет смысл провести его около воды. Раньше считалось, что в этот день она обладает особыми свойствами. По этой же причине главным напитком в течение дня считается чистая вода. Она поможет очистить организм и разум, даст энергию и силу.
Что нельзя делать 20 июня
- Пустословить, сплетничать — наказанием станут болезни.
- Жаловаться на судьбу — можно навлечь несчастья.
- Давать в долг деньги и брать взаймы — такие деньги покинут и больше не вернутся.
- Делиться своими планами — не сбудутся.
Напомним, что в этом году с 12 июня начался Петров пост. Мы рассказывали, что строго запрещено употреблять в пищу в этот особый период.