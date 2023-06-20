Народне свято 20 червня: що не можна робити у Федотів день, щоб не накликати нещастя

Вважається, що в цей час вода має особливу силу

У вівторок, 20 червня, за народним календарем відзначається Федотів день, у якому православна церква згадує та шанує пам’ять святого Феодота Анкірського. Ще наші предки називали святого Урожайником. Вірили, що Федот убереже їх від русалок, що мешкали у водоймах, тому 20 червня всі могли спокійно купатися.

Федотів день багатий прикметами про погоду. В цей час можна зрозуміти не лише характер літнього сезону, а й прогнозувати майбутній урожай. Наприклад, якщо на вулиці тепло та сонячно, то зерно виросте великим. Якщо день дощовий — це до поганого врожаю жита, а от пшениця зростатиме непогано.

Якщо 20 червня у вас вихідний день, то є сенс провести його біля води. Раніше вважалося, що в цей день вона має особливі властивості. З цієї причини головним напоєм протягом дня вважається чиста вода. Вона допоможе очистити організм і розум, дасть енергію та силу.

Що не можна робити 20 червня

Пустословити, розпускати плітки — покаранням стануть хвороби.

Скаржитися на долю — можна накликати нещастя.

Давати в борг гроші і позичати самому — такі гроші покинуть і більше не повернуться.

Ділитись своїми планами — не збудуться.

Нагадаємо, що цього року з 12 червня розпочався Петрів піст. Ми розповідали, що заборонено вживати в їжу в цей особливий період.