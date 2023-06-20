Солнечный ветер идет к Земле: ждать ли магнитной бури

Одни за другими Солнце посылает Земле новые космические подарки

Астросиноптики сообщают, что кроме угрозы из пятна AR3335, Землю в ближайшие дни может накрыть двухдневная геомагнитная буря.

По данным Spaceweather, 21 июня магнитное поле планеты может стать нестабильным из-за многочисленных потоков солнечного ветра, которые "утекают" из отверстий в атмосфере светила. К тому же, 22 июня выброс корональной массы (СМЕ) может неожиданно нанести удар по Земле и вызвать незначительную магнитную бурю.

Но специалисты с сайта Gismeteo уверены, что в течение 20-22 июня по графику геомагнитной активности не прогнозируется ни одной бури. А вот чего следует ожидать, так это небольшие возмущения 2-3 баллов мощности.

Между тем, астросиноптики из Meteoagent поддерживают мнение специалистов по Spaceweather. Они уверены, что магнитную бурю следует ожидать 19-20 июня. Геомагнитный шторм достигнет 5 баллов мощности, что приравнивается к солнечному шторму высокого уровня.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об одной из самых больших пятен на Солнце, которую было обнаружено в 1859 году. Она была столь велика, что спровоцировала магнитные бури на Земле. В результате удара сгорели телеграфические станции и на небе появились полярные сияния.