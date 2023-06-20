Сонячний вітер прямує до Землі: чи чекати на магнітну бурю

Одні за іншими Сонце посилає Землі нові космічні подарунки

Астросиноптики повідомляють, що окрім загрози з плями AR3335, Землю найближчими днями може накрити дводенна геомагнітна буря.

За даними Spaceweather, 21 червня магнітне поле планети може стати нестабільним через численні потоки сонячного вітру, які "витікають" з отворів в атмосфері світила. До того ж, 22 червня викид корональної маси (СМЕ) може несподівано завдати удару по Землі і викликати незначну магнітну бурю.

Але, фахівці з сайту Gismeteo впевнені, що протягом 20-22 червня за графіком геомагнітної активності не прогнозується жодної бурі. А от на що слід чекати, так це на невеликі збурення 2-3 балів потужності.

Тим часом, астросиноптики з Meteoagent підтримують думку фахівців з Spaceweather. Вони впевнені, що магнітну бурю слід чекати 19-20 червня. Геомагнітний шторм сягне 5 балів потужності, що прирівнюється до сонячного шторму високого рівня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про одну з найбільших плям на Сонці, яка була виявлена у 1859 році. Вона була настільки великою, що спровокувала магнітні бурі на Землі. Внаслідок удару згоріли телеграфічні станції та на небі з'явились полярні сяйва.