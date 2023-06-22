Кирилл Солнцеворот 22 июня: что нельзя делать, чтобы не лишиться урожая и удачи в доме

Браки, которые будут заключены в этот день, обязательно станут счастливыми

На следующий день после летнего солнцестояние верующие почитают память святого Кирилла, епископа Александрийского. Кирилл был ученым в области богословия и литературы, толковал Священные писания и обратил многих в христианство. В народе праздник получил название Кирилл Солнцеворот, или Кириллов день.

По преданию, в этот прекрасный летний день солнце передает всю свою энергию земле, и начинается астрономическое время года. 22 июня крестьяне высаживали позднюю рассаду, и начинали сушить и косить сено. Дозревала земляника.

Кириллов день считается одним из самых благоприятных для свадеб. В народной мудрости существует поверье, что если семья венчается в этот день, то она будет очень крепкой, и супруги будут жить вместе всю свою жизнь. Кроме того верили, что Солнцеворот приносит удачу в любви.

Что нельзя делать 22 июня

Убивать комаров после обеда — рой только увеличится в количестве и спастись не удастся.

Произносить вслух свои планы на будущее — могут так никогда и не осуществиться.

Сквернословить, употреблять бранные слова — можно лишиться урожая, удачи.

Напомним, что в этом году с 12 июня начался Петров пост. Мы рассказывали, что строго запрещено употреблять в пищу в этот особый период.