Кирило Сонцеворот 22 червня: що не можна робити, щоб не втратити врожай і удачу в оселі

Шлюби, які будуть укладені цього дня, обов’язково стануть щасливими

Наступного дня після літнього сонцестояння віряни вшановують пам’ять святого Кирила, єпископа Олександрійського. Кирило був вченим у галузі богослов’я та літератури, тлумачив Священні писання та навернув багатьох у християнство. У народі свято отримало назву Кирило Сонцеворот, або Кирилів день.

За переказами, цього прекрасного літнього дня сонце передає всю свою енергію землі, і починається астрономічна пора року. 22 червня селяни висаджували пізню розсаду, і починали сушити та косити сіно. Дозрівала суниця.

Кирилів день вважається одним із найсприятливіших для весіль. У народній мудрості існує повір’я, що якщо сім’я вінчається цього дня, то вона буде дуже міцною, і подружжя житиме разом усе своє життя. Крім того, вірили, що Сонцеворот приносить удачу в коханні.

Що не можна робити 22 червня

Вбивати комарів по обіді — рій тільки збільшиться у кількості та врятуватися не вдасться.

Вимовляти вголос свої плани на майбутнє — можуть так ніколи і не здійснитися.

Лихословити, вживати лайливі слова — можна втратити врожай, удачу.

Нагадаємо, що цього року з 12 червня розпочався Петрів піст. Ми розповідали, що заборонено вживати в їжу в цей особливий період.