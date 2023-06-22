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Кирило Сонцеворот 22 червня: що не можна робити, щоб не втратити врожай і удачу в оселі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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22 червня літо набуває свого розквіту
22 червня літо набуває свого розквіту. Фото freepik.com

Шлюби, які будуть укладені цього дня, обов’язково стануть щасливими

Наступного дня після літнього сонцестояння віряни вшановують пам’ять святого Кирила, єпископа Олександрійського. Кирило був вченим у галузі богослов’я та літератури, тлумачив Священні писання та навернув багатьох у християнство. У народі свято отримало назву Кирило Сонцеворот, або Кирилів день.

За переказами, цього прекрасного літнього дня сонце передає всю свою енергію землі, і починається астрономічна пора року. 22 червня селяни висаджували пізню розсаду, і починали сушити та косити сіно. Дозрівала суниця.

Кирилів день вважається одним із найсприятливіших для весіль. У народній мудрості існує повір’я, що якщо сім’я вінчається цього дня, то вона буде дуже міцною, і подружжя житиме разом усе своє життя. Крім того, вірили, що Сонцеворот приносить удачу в коханні.

Що не можна робити 22 червня

  • Вбивати комарів по обіді — рій тільки збільшиться у кількості та врятуватися не вдасться.
  • Вимовляти вголос свої плани на майбутнє — можуть так ніколи і не здійснитися.
  • Лихословити, вживати лайливі слова — можна втратити врожай, удачу.

Нагадаємо, що цього року з 12 червня розпочався Петрів піст. Ми розповідали, що заборонено вживати в їжу в цей особливий період.

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