Тимофеев день 23 июня: почему сегодня нельзя смотреть на радугу и трогать свои родинки
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В этот день даже мелочи приобретали пророческое значение
В период Петрова поста, согласно церковному календарю в эту пятницу православная церковь вспоминает священномученика Тимофея, который служил в IV веке епископом в городе Пруссе в области Вифания.
В народе Тимофея почитали из-за того, что в его день происходили различные знамения. Большинство из этих знамений предвещали несчастья, но для людей было важно знать о них заранее, чтобы быть готовыми. Даже незначительные детали, которые обычно проходили незамеченными в другие дни, в Тимофеев день приобретали пророческий смысл.
23 июня люди стремились оставаться в своих домах, так как верили, что в этот период призраки выходят на свободу. Они избегали рискованных дел и уделяли внимание безопасности своих близких и родственников.
Что нельзя делать 23 июня
- Заглядывать в чужие окна — можно привлечь неприятности.
- Гневаться, ссориться, конфликтовать — к профессиональным проблемам.
- Жадничать, отказывать в помощи нуждающимся — можно провоцировать долговую яму.
- Трогать зеркало и смотреть на радугу — можно привлечь проблемы в жизнь.
- Трогать свои родинки — к неприятностям у близких.
Напомним, что сейчас длится Петров пост. Ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено употреблять в пищу с 12 июня по 11 июля.