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Тимофіїв день 23 червня: чому сьогодні не можна дивитися на веселку і трогати свої родимки

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Не можна 23 червня дивитися на веселку
Не можна 23 червня дивитися на веселку. Фото freepik.com

Цього дня навіть дрібниці набували пророчого значення

У період Петрова посту, згідно з церковним календарем цієї п’ятниці православна церква згадує священномученика Тимофія, який служив у IV столітті єпископом у місті Пруссі в області Віфанія.

У народі Тимофія шанували через те, що у його день відбувалися різні знамення. Більшість із цих знамен передвіщали нещастя, але для людей було важливо знати про них заздалегідь, щоб бути готовими. Навіть незначні деталі, які зазвичай проходили непоміченими в інші дні, у Тимофіїв день набували пророчого сенсу.

23 червня люди прагнули залишатися у своїх оселях, бо вірили, що у цей період привиди виходять на волю. Вони уникали ризикованих справ і приділяли увагу безпеці своїх близьких та родичів.

Що не можна робити 23 червня

  • Заглядати в чужі вікна — можна накликати неприємності.
  • Гніватися, сваритися, конфліктувати — до професійних проблем.
  • Бути жадібним, відмовляти у допомозі нужденним — можна провокувати боргову яму.
  • Чіпати дзеркало і дивитися на веселку — можна накликати проблеми у життя.
  • Торкатися своїх родимок — до неприємностей у близьких.

Нагадаємо, що зараз триває Петрів піст. Раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено вживати в їжу з 12 червня по 11 липня.

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