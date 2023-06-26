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Праздник Акулина Гречишница: что нужно делать 26 июня, чтобы прибавилась удача

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Автор
Праздник Акулина покровительствует гречихе
Праздник Акулина покровительствует гречихе. Фото freepik.com

Узнайте, как провести этот день, чтобы в жизни не случилось ничего плохого

В понедельник, 26 июня, по народному календарю отмечается праздник Акулина Гречишница, так как в православной церкви вспоминают святую мученицу Акилину, которая жила в III веке (281-293) на территории современного Ливана. В детстве она приняла христианскую веру, за нее и была казнена в 12 лет.

На территории Украины святая превратилась в Акулину Гречишницу, покровительницу урожая гречихи. Этот праздник связан с временем посева гречихи, а его традиции связанные с приготовлением каши.

В соответствии с давними традициями, 26 июня варили гречневую кашу и делились ею с нуждающимися. После трапезы гости выражали благодарность хозяевам и желали им удачного урожая.

Со сегодняшнего дня нашими предками ожидалось наступление лета, сопровождающееся появлением овец и комаров, которые становились очень кусачими. Верили в то, чтобы удача прибавилась, а жизнь стала легче, нельзя 26 июня жаловаться и говорить плохое о своей судьбе.

Что нельзя делать 26 июня

  • Сажать огурцы — вырастут кривыми и сухими.
  • Искать новую работу — новое место не понравится.
  • Хвастаться своими достижениями — может быть проклятье или сглаз.
  • Назначать на 26 июня первое свидание — будет неудачным.

Напомним, ПЦУ приняла новый церковный календарь, который вступит в силу с сентября 2023 года. Однако он будет параллельно существовать со старым календарем, нюансы разъяснил священник в комментарии "Телеграфу".

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#Традиции #Праздники #Запреты