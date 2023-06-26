Свято Акуліна Гречишниця: що потрібно робити 26 червня, щоб додалася удача

Дізнайтеся, як провести цей день, щоб у житті не трапилося нічого поганого

У понеділок, 26 червня, за народним календарем відзначається свято Акуліна Гречишниця, оскільки у православній церкві згадують святу мученицю Акилину, яка жила у III столітті (281-293) на території сучасного Лівану. У дитинстві вона прийняла християнську віру, за неї і була страчена у 12 років.

На території України свята перетворилася на Акуліну Гречишницю, покровительку врожаю гречки. Це свято пов’язане з часом сівби гречки, а його традиції пов'язані з приготуванням каші.

Відповідно до давніх традицій, 26 червня варили гречану кашу і ділилися нею з нужденними. Після трапези гості висловлювали подяку господарям та бажали їм вдалого врожаю.

З нинішнього дня нашими предками очікувалося настання літа, яке супроводжувалося появою овець і комарів, які ставали дуже кусючими. Вірили в те, щоб удача додалася, а життя стало легшим, не можна 26 червня скаржитися і говорити погане про свою долю.

Що не можна робити 26 червня

Садити огірки — виростуть кривими та сухими.

Шукати нову роботу – нове місце не сподобається.

Хвалитися своїми досягненнями — може бути прокляття чи пристріт.

Призначати на 26 червня перше побачення — буде невдалим.

Нагадаємо, ПЦУ ухвалила новий церковний календар, який набуде чинності з вересня 2023 року. Однак він паралельно існуватиме зі старим календарем, нюанси роз’яснив священник у коментарі "Телеграфу".