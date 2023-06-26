Военные "уничтожили" легендарную бороду Виталия Козловского: "Похож теперь на Арестовича" (видео)
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38-летний исполнитель проходит боевую подготовку
Известный украинский певец Виталий Козловский лишился своей бороды. 38-летняя звезда недавно официально стал членом Нацгвардии, а пока проходит военное обучение с другими военными.
Исполнитель выложил видео в социальной сети Инстаграм, на котором украинский воин сбривает Козловскому его драгоценный модный тренд. "Ты Виталия Козловского уничтожил", — шутит в кадре певец.
"У боевой подготовки свои правила и порядки, которые необходимо соблюдать", — написал артист в соцсети.
Видео с певцом очень порадовало его поклонников. В комментариях украинцы отметили, что без бороды Козловский стал на 20 лет моложе. Также подписчики нашли сходство исполнителя с бывшим внештатным советником ОП Алексеем Арестовичем.
Напомним, Виталий Козловский стал частью необычного подразделения Нацгвардии. Певец проходит обучение в бригаде НГУ "Рубіж". Это одна из 8 бригад, входящих в состав "Гвардии наступления".
Как сообщалось ранее, многие украинские знаменитости вступили в ряды ВСУ или Нацгвардии после начала вторжения. Среди них, например, солист популярной группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк. Также к украинским защитникам присоединился герой громкого сериала "Крепостная" Руслан Пахоми.