Причин может быть много: как защитить свои помидоры от растрескиваний

Зная это, вам удастся избежать проблемы растрескивания томатов

Если правильно ухаживать за растениями на своем огороде, вы с легкостью вырастите отличный урожай, и сумеете избежать множества проблем. К примеру таких, как растрескивание помидоров, при чем даже в теплице.

Как отмечает портал prostoway, бывает что трескаются даже зеленые помидоры, и причин такого "поведения" может быть много. Давайте же разберемся с основными.

Почему трескаются помидоры

Первая причина — сорт. Некоторые "виды" томатов имеют тонкую кожицу и поэтому они больше склонны к растрескиванию. Сорта с более толстой кожей — устойчивее к трещинам.

Вторая причина кроется в недостаточно влажной почве. Поливать томаты, особенно в теплице, нужно очень часто и маленькими порциями. Нерегулярный полив соответственно также приведет к тому, что томаты потрескаются. При этом нельзя и много поливать почти созревшие помидоры. Им уже не нужно столько влаги, как в начале созревания. От избытка они будут только трескаться.

Также растрескивания могут быть связаны с резкими перепадами температуры и влажности. Если влажность в теплице меньше 50%, то на помидорах, скорее всего, появятся трещины.

И конечно же неправильная подкормка. Если помидорам не хватает нужных им элементов, они деформируются и трескаются. Обычно это бывает, когда растению не хватает фосфора, азота или калия.

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