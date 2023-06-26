Причин може бути багато: як захистити свої помідори від розтріскування

Знаючи це, вам вдасться уникнути проблеми розтріскування томатів

Якщо правильно доглядати рослини на своєму городі, ви з легкістю виростите відмінний урожай, і зумієте уникнути багатьох проблем. Наприклад таких, як розтріскування помідорів, причому навіть у теплиці.

Як зазначає портал prostoway, буває, що тріскаються навіть зелені помідори, і причин такої "поведінки" може бути багато. Розберімось з основними.

Чому тріскаються помідори

Перша причина – сорт. Деякі "види" томатів мають тонку шкірку і тому вони більше схильні до розтріскування. Сорти з товстішою шкірою — стійкіші до тріщин.

Друга причина криється у недостатньо вологому ґрунті. Поливати томати, особливо в теплиці, потрібно дуже часто маленькими порціями. Нерегулярний полив відповідно також призведе до того, що томати потріскаються. При цьому не можна багато поливати майже дозрілі помідори. Їм уже не потрібно стільки вологи, як на початку дозрівання. Від надлишку вони тільки тріскатимуться.

Також розтріскування можуть бути пов’язані з різкими перепадами температури та вологості. Якщо вологість у теплиці менша за 50%, то на помідорах, швидше за все, з’являться тріщини.

І звичайно ж неправильне підживлення. Якщо помідорам не вистачає потрібних елементів, вони деформуються і тріскаються. Зазвичай це буває, коли рослині не вистачає фосфору, азоту чи калію.

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